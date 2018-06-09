Филипп Киркоров воплотил мечту миллионов - проткнул колом Бузову и спалил Собчак

Филипп Киркоров не перестает удивлять публику. На сей раз мэтр российской эстрады сделал то, о чем мечтает немалая часть населения страны.

Он пронзил Ольгу Бузову колом и спалил Ксению Собчак. Но, конечно, с согласия самих дам. На что не пойдешь ради популярности и возможности выйти на сцену церемонии премии Муз-ТВ? Даже на пытки, которыми славились во времена инквизиции.

Для тех, кому-то "Сажания Бузовой на кол", как назвал номер Филипп Киркоров, одного раза маловато будет, и он хочет растянуть удовольствие, певец в своем Instagram опубликовал видео с репетиции концертного номера.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)8 Июн 2018 в 6:57 PDT

Что же касается, сожжения Ксении Собчак, то его тоже можно повторить в Интеренете на бис.

«Я с радостью приняла предложение о нашем совместном выступлении, Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего этого не будет. Оля молодец. Она всю жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня. И Оля точно поет лучше, чем я: у нее целая армия поклонников», - честно призналась экс-кандидат в президенты.

Да и горела она, надо сказать, тоже очень эффектно.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)8 Июн 2018 в 6:53 PDT

"Репетировали долго, горело страшно - зато бесплатная эпиляция на руках!", написала Ксения в своем микроблоге. В общем, на церемонии вручения премии Муз-ТВ выражение "автор жжет" приобрело вполне осязаемый смысл.