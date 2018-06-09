Личный водитель обокрал певицу Сати Казанову

Известная российская певица Сати Казанова призналась, что ее обокрал личный водитель. Артистка сообщила, что мужчина не только ежедневно возил ее, но также помогал оплачивать коммунальные платежи.

Впоследствии выяснилось, что водитель присваивал деньги, которые звезда перечисляла на его банковскую карту, а за жилплощадь не платил. Таким образом, всего лишь за полтора года долг Казановой составил 247 тысяч рублей. Как сообщает "7 Дней", мужчина уже признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Согласно последней информации, в настоящий момент шофер певицы находится под подпиской о невыезде.