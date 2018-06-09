Алферова прокомментировала слухи о расставании с Бероевым

Поклонники Ксении Алферовой и Егора Бероева в последнее время начали беспокоиться за отношения в семейной паре. Женщина перестала публиковать снимки с мужем, что и навело многих на мысли о разрыве.

Некоторые фанаты и вовсе предположили, что Ксения и Егор, которые сочетались браком 15 лет назад, находятся на грани развода, передает портал teleprogramma.pro.

На страничке Алферовой начали появляться вопросы от подписчиков, которые хотели узнать, почему она больше не показывает супруга. Очевидно, артистке надоели слухи, поскольку она ответила на "заявки отдыхающих" новой фотографией с Егором Бероевым.