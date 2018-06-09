"Это позор!", Малинина высмеяли из-за клипа про чемпионат мира по футболу

Александру Малинину досталось от пользователей Сети за клип на песню, посвященную грядущему чемпионату мира по футболу. Интернет-сообщество не только не приняло неуклюжую попытку звездного семейства, а в ролике артиста спела и его дочь Ульяна, пропиариться на знаковом событии для России, но и посчитали дешевый клип позором.

К тому же Малинины использовали хит 70-х Moskau, который исполняла группа Dschinghis Khan, что по мнению пользователей является седой древностью, заезженной вдоль и поперек.

«Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80-е закончились ещё в прошлом веке», «Ну, какой футбол, такая и песня. Авторские права? Не, не слышали!», «А потом Россия удивляется, что не правильное представление о нас – «шапка ушанка и медведи». Этот древний клип как раз говорит: представление правильное!», «Хуже текста, клипа придумать нельзя было, да ещё и плагиат. Ничего своего не придумали», «Я смотрю корнета Оболенского боярышник, настоянный на мельдонии, рубит по-взрослому», «Головокружительный хромакей. Наверное, какого-то племянника друга коллеги чьей-то жены попросили сделать. Потому что он в компьютерах разбирается», - написали пользователи в комментариях.