Лера Кудрявцева впервые заговорила с журналистами о своем положении
9 июня 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые открыто заговорила о беременности. До этого момента 47-летняя знаменитость не комментировала слухи о скором пополнении в семействе, несмотря на обсуждения в сети.
Накануне в Москве состоялась ежегодная музыкальная премия, которую уже долгие годы вела именно Лера Кудрявцева. Однако вчера телеведущая на мероприятии так и не появилась. Как сообщает портал teleprogramma.pro, вместо нее на сцену вышла Анастасия Ивлеева. Выяснилось, что ее попросила об этом лично Кудрявцева, поскольку сама она решила взять паузу в работе.
Лера также накануне пообщалась с журналистами издания "СтарХит" и отметила, что в ее положении вести концерт не стоит, поскольку это очень серьезные нагрузки.
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