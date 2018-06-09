Лера Кудрявцева впервые заговорила с журналистами о своем положении

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые открыто заговорила о беременности. До этого момента 47-летняя знаменитость не комментировала слухи о скором пополнении в семействе, несмотря на обсуждения в сети.

Накануне в Москве состоялась ежегодная музыкальная премия, которую уже долгие годы вела именно Лера Кудрявцева. Однако вчера телеведущая на мероприятии так и не появилась. Как сообщает портал teleprogramma.pro, вместо нее на сцену вышла Анастасия Ивлеева. Выяснилось, что ее попросила об этом лично Кудрявцева, поскольку сама она решила взять паузу в работе.

Лера также накануне пообщалась с журналистами издания "СтарХит" и отметила, что в ее положении вести концерт не стоит, поскольку это очень серьезные нагрузки.