Актриса Марина Зудина, вдова Олега Табакова прокомментировала крайне непопулярное решение нового руководства «Табакерки». Владимир Машков отменил набор первокурсников в школу-студию в этом году.

Артистка сообщила, что полностью согласна с необходимостью сделать перерыв и реформировать учебный процесс. Об этом говорил и сам Олег Табаков. Он планировал набирать студентов раз в два года и сократить обучение с четырех лет до двух. По его словам, это скажется положительно на качестве образования, а также позволит учащимся не терять время и продолжить обучение в институте, пишет НСН.

"Я считаю, что порядки устанавливает тот, кто делом занимается. Мало ли, у кого были какие планы. Они чего-то лишились, им давали какие-то гарантии? Половина могла вообще не пройти. Мало ли, у кого на что надежды. Тот, кто реально захочет, может приехать на следующий год. Если есть желание, они своего добьются. Евдокия Германова поступала пять лет подряд", – цитирует вдову телеканал "360".

Сам Владимир Машков объяснил свое решение тем, что ему необходимо время, чтобы разобраться во всем, что происходит в учебном заведении. Новость о приостановке работы школы шокировала абитуриентов и породила настоящий скандал.