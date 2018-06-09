Бузова на коне - зрелище не для слабонервных, считают пользователи Сети

Стараясь удивить общественность, Ольга Бузова на вручение премии «Муз-ТВ» приехала на коне. Эффектное появление на ковровой дорожке церемонии произвело неизгладимое впечатление и на зрителей, и на пользователей Сети.

«Зрелище не для слабонервных», «Ну не голосом, так эффектными появлениями привлекает внимание», «Странно сидит. Седло то обычное, не женское, как на нем можно так раскорячиться», - прокомментировали фотографию в социальной сети подписчики.

Но на этом сюрпризы не закончились. Розовое платье с поистине королевским шлейфом оказалось трансформером. «Легким движение руки, брюки превращаются, брюки превращаются…» Ну не в шорты, конечно, но в эффектное мини. Кстати, Ольга похоже сама была удивлена такому обороту.









А вот пользователи повеселились не на шутку.«Этот странный жест означает, застрелитесь, я все равно буду петь», «Змея сбросила хвост», «Вроде идея хорошая, но почему-то в данном исполнении так нелепо и глупо, что кровь из глаз просто», - написали они в комментариях и предположили, что коня, наверное, сутки не кормили до церемонии.