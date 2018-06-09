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"Мы его теряем", Пугачеву просят вразумить "катящегося по наклонной" Киркорова

9 июня 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

"Мы его теряем", Пугачеву просят вразумить "катящегося по наклонной" Киркорова
Фото: из соцсети

Певец Филипп Киркоров прочно оккупировал страницы желтой прессы. Поведение поп-короля в последнее время шокирует поклонников и вызывает беспокойство. Они обратились к Алле Пугачевой с просьбой «привести в чувство» своего кумира.

Кажется, что Филипп Бедросович в последнее время, в погоне за популярностью у молодежной аудитории, решил испытать на прочность терпение порядочных людей. Сначала россиян возмутил скандальный клип на песню "Цвет настроения синий", затем певец принял участие в развлекательном шоу, где скабрезно шутил в адрес коллег по цеху. Реакции поклонников долго ждать не пришлось, сначала они предложили лишить Киркорова звания народного артиста, а теперь они обратились к единственному человеку, который может повлиять на зарвавшуюся звезду.

Вадим Манукян, член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, попросил Аллу Пугачеву вразумить «катящегося по наклонной» Филиппа. «Алла Борисовна! Обращаюсь к Вам, как к человеку, который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю вас спасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все, конечно, очень любим, но в настоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью. Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор с матом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мой взгляд, это пора срочно прекращать, и кроме вас это сделать реально некому. Очень бы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа "Цвет настроения синий". Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонниками опустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а это звание нужно нести гордо до конца», – цитирует слова Манукяна издание Дни.ру.

Не понятно, как отреагирует Примадонна на такую просьбу, да и Филипп Киркоров уже не маленький мальчик, чтобы нуждаться в воспитательных беседах бывшей жены.

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