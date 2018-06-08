Исхудавшая Михалкова вышла в свет с двумя молодыми людьми
8 июня 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках кинофестиваля "Кинотавр" прошла вечеринка Instyle. На светском мероприятии появились многие знаменитости, в том числе и актриса Анна Михалкова. Артистка прилетела в Сочи не одна, а в компании с двумя юношами.
Сыновья старшей дочери Никиты Сергеевича Михалкова, 18-летний Андрей и 17-летний Сергей сопровождали маму на ужине. Поклонники не смогли не заметить, что актриса великолепно выглядит — Анна Михалкова заметно похудела и стала выглядеть моложе своего возраста. А ребята очень повзрослели и стали завидными женихами.
Анна Михалкова опубликовала фотографию, на которой позировали старший сын актрисы Андрей и ее отец — режиссер Никита Сергеевич Михалков. Поклонники сначала даже решили, что на снимке Никита Сергеевич в молодости и сейчас.
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