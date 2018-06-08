Беременная Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают деревянную свадьбу
8 июня 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров отмечают годовщину свадьбы. 47-летняя теледива и 30-летний спортсмен познакомились шесть лет назад и через год официально оформили отношения. "Первый юбилей !!! Годовщина свадьбы ! 5 лет! люблю", - призналась Лера, подписав фото с любимым мужем. У них сегодня деревянная свадьба.
Лера Кудрявцев родит мужу первенца. Она готовится стать мамой во второй раз в начале осени. Старший сын Леры от первого брака Жан сам скоро станет отцом. Молодой человек готовится к свадьбе.
Поклонники телеведущей были удивлены тому, что она решилась родить в таком возрасте. Многие предполагают, что она носит накладной живот, а ребенка им родит суррогатная мать. К счастью, Кудрявцева чувствует себя нормально, выглядит - шикарно.Будущую маму поддерживают подруги. Певица Юлия Началова воспитывает дочь Верочку. Артистка еще помнит, что такое памперсы и всякие-разные прибамбасы для беременных, кормящих мам и новорожденных и делится советами с Лерой.
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