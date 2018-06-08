СМИ: Вадим Казаченко намерен подать в суд из-за побоев, полученных на телешоу

Известный российский певец Вадим Казаченко написал заявление в полицию из-за побоев, полученных на телешоу. В ходе съемок между артистом и композитором Андреем Ковалевым произошел конфликт.

Казаченко пришел на шоу Андрея Малахова со своей супругой, чтобы рассказать об инциденте в Мосгорсуде, где он якобы избил свою прежнюю жену. Казаченко отметил, что Ольга намеренно тормозит бракоразводный процесс. В какой-то момент в студию вошел друг его экс-супруги Андрей Ковалев и начал защищать женщину. Певец не смог сдержать эмоций, набрал в рот воды и выплеснул ее в лицо оппоненту, за что и получил удар по лицу.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Вадим Казаченко подчеркнул, что побои причинили ему страдания, поскольку он не так давно перенес стоматологическую операцию. Артист якобы чувствовал себя так плохо после инцидента, что несколько дней не обращался к правоохранителям.