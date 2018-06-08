Изменившаяся до неузнаваемости Елена Корикова сообщила, что может уйти из кино

Актриса Елена Корикова поразила своих поклонников неожиданным заявлением. Звезда совсем недавно вновь пришла в превосходную форму после целого ряда не слишком удачных процедур у косметолога.

Оказалось, что Елена не исключает, что в скором времени оставит свою карьеру в кино. Корикова призналась, что ее не устраивает собственный внешний вид в кадре, передает "7 Дней".

Недавно она принимала участие в новом проекте, а после завершения работы приехала к подруге и заявила, что намерена покинуть профессию. По словам актрисы, отражение в зеркале ее полностью устраивает, а вот внешность в свете софитов – расстраивает. Приятельница Кориковой успокоила ее, отметив, что плохим освещением можно "изуродовать" даже самого красивого человека.

Позже Елена стала героиней новой фотосессии, и ее самооценка поднялась.