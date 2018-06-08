Это официально: Овечкин и дочь Веры Глаголевой скоро станут родителями
8 июня 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 8 июня, стало известно, что хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия действительно ждут ребенка. Об этом сообщила журналистка издания Washington Post Изабелль Хуршудян.
Напомним, накануне российский спортсмен выиграл свой первый Кубок Стэнли в составе "Вашингтона". Когда младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой после победы команды мужа вышла на лед, все заметили, что она "в положении". Многие поздравили Анастасию с грядущим пополнением, написала журналистка на своей страничке в социальной сети Twitter. Позже жена хоккеиста подтвердила эту информацию, опубликовав снимок в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года.
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