Это официально: Овечкин и дочь Веры Глаголевой скоро станут родителями

Утром в пятницу, 8 июня, стало известно, что хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия действительно ждут ребенка. Об этом сообщила журналистка издания Washington Post Изабелль Хуршудян.

Напомним, накануне российский спортсмен выиграл свой первый Кубок Стэнли в составе "Вашингтона". Когда младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой после победы команды мужа вышла на лед, все заметили, что она "в положении". Многие поздравили Анастасию с грядущим пополнением, написала журналистка на своей страничке в социальной сети Twitter. Позже жена хоккеиста подтвердила эту информацию, опубликовав снимок в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года.