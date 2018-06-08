Футболист Тарасов будет присутствовать на родах супруги

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов в скором времени вновь станет отцом. Недавно выяснилось, что спортсмен намерен присутствовать на родах своей молодой супруги – модели Анастасии.

Оказалось, что будущие родители в последнее время очень часто посещают престижный столичный роддом, в котором появится на свет их дочь. Предполагается, что радостное событие случится уже в ближайшие недели, передает teleprogramma.pro.

На днях Анастасия ответила на вопрос одной из поклонниц, которая захотела узнать, кто будет присутствовать на родах. Будущая мать сообщила, что в палате будут находиться мама, папа и медперсонал.