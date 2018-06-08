Дочь Дмитрия Хворостовского впервые стала матерью
8 июня 2018, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Старшая дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария впервые стала матерью. Согласно последней информации, девочка появилась на свет еще неделю назад, однако молодая женщина скрывала этот факт.
Речь идет о приемной дочери покойного артиста, которая появилась у него в браке с балериной Светланой. Как сообщает портал teleprogramma.pro, Мария решила не называть имя маленькой дочери, однако сообщила, что она родилась с весом 3460 граммов.
В настоящий момент дочь Хворостовского живет в Лондоне вместе с супругом Фелипе. Известно, что она поддерживала отношения с приемным отцом даже после развода родителей.
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