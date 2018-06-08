Дочь Дмитрия Хворостовского впервые стала матерью

Старшая дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария впервые стала матерью. Согласно последней информации, девочка появилась на свет еще неделю назад, однако молодая женщина скрывала этот факт.

Речь идет о приемной дочери покойного артиста, которая появилась у него в браке с балериной Светланой. Как сообщает портал teleprogramma.pro, Мария решила не называть имя маленькой дочери, однако сообщила, что она родилась с весом 3460 граммов.

В настоящий момент дочь Хворостовского живет в Лондоне вместе с супругом Фелипе. Известно, что она поддерживала отношения с приемным отцом даже после развода родителей.