Модель plus-size Катя Жаркова опубликовала свои фото в купальнике

Российская модель Катя Жаркова опубликовала фотографию в купальнике. Фигура этой модели не вписывается в принятые стандарты. Катя - не худышка. Но не только не стеснятся своих размеров, но и гордится, что она не такая как все. Мария Кожевникова доказала: она не жирная и не обабилась

Новое фото в купальнике модель опубликовала без фотошопа. Катя на пляже снялась без макияжа и выглядит так, как на самом деле. Заметен небольшой животик, целлюлит на бедрах. Модель нестандартных параметров не стесняется своего тела, хотя признается, что после просмотра снимков тонюсеньких коллег, смотрит на себя в зеркало и плачет, - сообщает teleprogramma.pro.

Катя Жаркова участвует в фотосессиях, рекламируя нижнее белье и купальники. На таких фото она выглядит подтянутой, благодаря фоторетуши. По словам модели, она придерживается правильного питания, есть овощи, рыба, орехи, а вот от жареного и выпечки она отказалась. Девушка регулярно занимается спортом.

"За мои 20 лет в модельном бизнесе и лет 12 в шоу бизнесе я тоже видела очень много. Сил нет молчать, но когда кричишь, не так много слышат. Анорексия - это проблема 21 века - и к сожалению все только начинается... Если мы чего-то не знаем, это не значит, что это не происходит. С появлением идеальных инстаграмов и фотошопленных фото человек забывает о том как выглядит человек при дневном свете", - ранее писала Катя в соцсети.