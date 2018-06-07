Певица Луна и ее муж-продюсер, шекспировские страсти на страницах соцсетей

Продюсер Юрий Бардаш и солист группы "Грибы" Александр Волощук устроили на странице социальной сети Facebook не дуэль за сердце прекрасной дамы, а грязную ссору с перетряхиванием грязного белья всех действующих лиц. А таковых, как водится, в любовном треугольнике - трое. Компанию вышеперечисленным мужчинам составила и известная певица Луна, супруга Юрия Бардаша.

Продюсер обвинил свою жену в измене и опубликовал гневное послание к ее любовнику. «C бабы спроса нет, нагуляется, напрыгается и вернется в семью там ее ждет муж и сын, а о тебе Саша Волощук поговорим ближе. Мы вместе с тобой работали, над музыкой в моей компании, не один трэк сделали, и не один альбом, общались достаточно тепло и близко, и темы для разговора были разные, ты ведь хороший парень был как мне казалось, и перестав общаться, мы остались людьми с уважением друг к другу, никто никому боли не причинял, плохого не сделал, я твоих баб не касался», - обратился ревнивый Отелло к возлюбленному жены.

Тут же продюсер признался, что и сам не без греха, но его «прогулки налево» - дело семейное, и никого не касаются. А вот дальше шекспировские страсти стали накалятся и обманутый супруг перешел к угрозам: «Обращаюсь ко всем своим близким, друзьям, и просто мужчинам и женщинам кто стоит по жизни за семью, за детей и за справедливость, мысленно рвите эту гниду на части, как я , всаживайте ему в сердце осиновый кол, так как он враг общества, который рушит семьи... Каждую секунду времени мысленно я выкалываю твои глаза, жгу тебя на костре праведного яростного гнева, сдираю кожу с тебя, тварь»…

Кристина Бардаш, больше известная как певица Луна, в комментариях пыталась остановить разбушевавшегося благоверного, но сделать этого не смогла, тем более, когда в разговор вмешался и сам солист группы "Грибы" Александр Волощук, сообщив, что продюсер бил свою супругу.

Оскорбления сыпались как из рога изобилия с обоих сторон, но через какое-то время страсти улеглись, и Юрий Бардаш благоразумно удалил пост.

Луна же опубликовала в своем Instagram сообщение, желая расставить все точки над i: «Не держу зла на Юрия Бардаша, так как благодаря ему я встретила любовь своей жизни...». Однако, пользователи сомневаются, что воинствующий оскорбленный муж на этом остановится и запасаются попкорном.