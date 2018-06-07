В Сеть попало видео со съемок скандального клипа Светланы Лободы

В Сеть попала запись со съемочной площадки скандального клипа Светланы Лободы. Певица на девятом месяце беременности несколько часов участвует в записи ролика под палящим солнцем калифорнийской пустыни.

Споры вокруг нового видео Лободы не утихают. Интернет-пользователи не оценили порыва популярной исполнительницы «трясти попой» в интересном положении. Многие назвали это видео вульгарным и отвратительным, другие же восхитились работоспособностью певицы, не прекращающей сниматься, будучи глубоко беременной. А некоторые были шокированы и не поверили, что увиденное может быть правдой.

Видео творческого процесса призвано развенчать все сомнения пользователей. «Съемки проходили в калифорнийской пустыне и длились более шести часов. Кроме того, в ролике снимались еще десять будущих мам, всех их нашли через социальные сети. Светлана проявила максимальную заботу о девушках, после каждого дубля были запланированы перерывы, и всю съемочную группу ожидали угощения из органических продуктов. Процесс проходил достаточно легко, актрисы чувствовали себя отлично, кстати, к моменту выхода тизера, все девушки стали мамами очаровательных малышей», - цитирует «СтарХит» одного из участников съемочной группы.