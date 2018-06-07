Наташа Королёва отметила «ягодный юбилей» в одном из загородных ресторанов. Певице исполнилось 45 лет, но она не чувствует своего возраста и потому, как в известной поговорке, называет себя «ягодкой».

Певицу поздравляли родные и близкие, среди которых оказались и звездные друзья - Стас Михайлов, Валентин Юдашкин, Владимир Винокур. Последний решил не выходит из амплуа юмориста и на торжество принес «прямо на себе» Игоря Николаева. Когда он расстегнул куртку, на майке красовался портрет певца.

Именинница жутко обрадовалась и поспешила сфотографироваться на фоне бывшего мужа, а Тарзан почему-то залез к Винокуру между ног. Этот эффектный кадр Сергей выложил в Instagram, сопроводив надписью: «Чем не бременские музыканты?!»

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)1 Июн 2018 в 7:10 PDT

Гости произнесли много прекрасных слов в адрес именинницы, а мама Натальи пожелала «еще внучку для себя» от звездного семейства.

Надо сказать, что Николаев хоть на самом деле и не пришел на торжество, впервые публично поздравил Наташу в социальной сети, написав короткое: «Наташа, с днем рождения. 45! Желаю счастья в семье и в творчестве!»

Сама Наташа уже пообещала, что отпразднует день рождения с торжественным концертом в Кремле. Вероятно, там появится и первый супруг звезды.