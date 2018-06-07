Популярный певец Рома Жуков бросил жену и шестерых детей

Поклонники певца Ромы Жукова были шокированы, узнав, что он бросил супругу Елену, которая родила ему семерых детей. Одна из дочерей артиста Елизавета-Виктория трагически погибла еще шесть лет назад.

Отмечается, что отношения супругов разладились именно в тот момент, хотя жена Жукова находилась "в положении". В эфире телешоу "На самом деле" Рома сообщил, что никогда не любил Елену, а женился на ней лишь потому, что она ждала их первого ребенка. Кроме того, ему казалось, что пора стать семейным человеком и женщина была подходящей кандидатурой на роль супруги.

Рома Жуков добавил, что с женой расстался, но детей своих очень любит, хотя и не настаивал на их рождении.