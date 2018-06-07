Ирина Понаровская планирует триумфальное возвращение на сцену

Популярная певица Ирина Понаровская кардинально изменила стиль, и, как надеются, поклонники, скоро снова появится на сцене с новыми хитами.

Несмотря на то, что звезда в последнее время совсем не выходит на публику, поклонники не забывают своего кумира. Кто-то утверждает, что Панаровская уделяет все свободное время семье, а кто-то считает, что красавица просто не хочет стареть у всех на глазах.

Директор артистки рассказала о новой фотосессии звезды. «Ирина, как всегда, шикарная. С помощью новых фото она показывает, насколько счастлива и как у нее все хорошо в жизни. Возможно, осенью будет сюрприз», - цитирует Леру Тувину sobesednik.ru.

Почитателей творчества Понаровской эта новость вдохновила, и они тут же предположили, что певица намерена вернуться на сцену с новыми песнями. Пока это только догадки, но они утверждаю, что любые новости из жизни кумира, будь то концерт или просто новые фотографии – настоящий подарок для преданных поклонников.