"У него нет сострадания и любви", Анфиса Чехова выиграла суд у собственного отца

Телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в социальной сети призналась, что теперь ее семья может вздохнуть спокойно – она выиграла судебный процесс против собственного отца, который бросил семью, когда она была еще ребенком.

«Мы выиграли суд, в результате которого, наконец, восторжествовала справедливость! Моя мама, теперь может жить в квартире, принадлежащей ей по праву, не опасаясь, что в любой момент туда может въехать человек, который однажды ушел от нее к другой женщине, и оставил её растить дочь самостоятельно, без какой либо помощи и алиментов!», - рассказала телезвезда подписчикам.

Девушка сообщила, что еще 25 лет назад ее отец ушел из дома, дав обещание не претендовать на муниципальную квартиру, в которой осталась жить семья. Однако спустя много лет он изменил свое решение и стал просить свою часть собственности.

«Мне очень жалко, что мой папа не захотел решить все вопросы мирным путем, мне очень жалко, что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой есть, и спасибо ему за то, что есть я», – отметила Чехова.

Теперь, как заявила Чехова, ее мать может вздохнуть спокойно. У нее, наконец-то, случился фактический развод.

«Ох уж эти папы», «Поздравляю! Сама "сирота" при живом отце», «До чего же могут быть мелочные мужичонки», – написали пользователи в комментариях. Правда нашлись и те, кто посчитал, что телезвезда достаточно много зарабатывает, чтобы оставить эту квартиру отцу, а матери купить новую.