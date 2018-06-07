Светлана Лобода оставила новорожденную дочь в США и уехала в Россию

Российская певица Светлана Лобода, которая во второй раз стала матерью несколько недель назад, оставила новорожденную малышку в США и уехала в Россию. Мать и дочь разлучились на несколько дней.

Оказалось, что девочка, имя которой пока не сообщается, проведет это время с бабушкой, тетей и старшей сестрой, передает портал teleprogramma.pro. Сама Светлана отправилась в Россию, чтобы принять участие в музыкальной премии и представить свою новую композицию.

Ранее артистка не раз сообщала поклонникам, что ее мама Наталья Васильевна очень помогает с детьми и всегда готова следить за внучками, если Лобода занята на работе.