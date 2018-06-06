Алиса Вокс будет работать в цирке

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс будет работать в Большом Московском цирке. Певица станет участницей циркового спектакля «Эпицентр мира». Это следует из документов на сайте госзакупок.

В соответствии с условиями договора, Вокс должна будет принять участие в 58 показах. За исполнение музыкальных произведений в цирковой программе Алиса получит более 1,2 миллиона рублей.

Ранее бывшая вокалистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс, которая теперь занимается сольной карьерой, призвала своих поклонников проспонсировать выпуск ее нового альбома. Он должен выйти летом.