Чичериной ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018

Популярная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Как сообщила Юлия в своем Facebook, ФИФА запретила. Певица Юлия Чичерина стала обладательницей паспорта ЛНР

Чичерина разместила фото уведомления организации. У ФИФА имеется беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ певицы, связанной с военными темами. Религиозные, политические и военные темы на мероприятиях чемпионата затрагивать запрещено, отметили в ФИФА.

У Чичериной много песен о Донбассе, о войне в этом регионе и ополченцах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.