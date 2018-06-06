Чичериной ФИФА запретила выступать на ЧМ-2018
6 июня 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Как сообщила Юлия в своем Facebook, ФИФА запретила.
Чичерина разместила фото уведомления организации. У ФИФА имеется беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ певицы, связанной с военными темами. Религиозные, политические и военные темы на мероприятиях чемпионата затрагивать запрещено, отметили в ФИФА.
У Чичериной много песен о Донбассе, о войне в этом регионе и ополченцах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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