Вадим Казаченко устроил потасовку на передаче у Малахова
6 июня 2018, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вадим Казаченко и Ирина Аманти участвовали в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они рассказывали о том, что происходило в суде 4 июня. Его бывшая жена Ольга утверждает, что он ее тогда избил.
Казаченко сказал, что насилие над женщинами – это не в его правилах. Более того, он недоволен исходом дела и не доверяет судье, которая, по его словам, когда-то потеряла свидетельство о браке с Ириной Аманти.
В студии через какое-то время появился Андрей Ковалев, который пришел, чтобы защитить экс-супругу певца. Не успел мужчина сказать и слово, как Вадим плюнул ему в лицо, завязалась драка. Присутствующим пришлось их разнимать.
Супруги Вадим и Ольга Казаченко последние полтора года регулярно встречаются в суде. Они никак не могут разделить имущество и решить вопрос выплаты алиментов на их общего сына Филиппа.
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