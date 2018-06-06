Вадим Казаченко устроил потасовку на передаче у Малахова

Вадим Казаченко и Ирина Аманти участвовали в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они рассказывали о том, что происходило в суде 4 июня. Его бывшая жена Ольга утверждает, что он ее тогда избил.

Казаченко сказал, что насилие над женщинами – это не в его правилах. Более того, он недоволен исходом дела и не доверяет судье, которая, по его словам, когда-то потеряла свидетельство о браке с Ириной Аманти.

В студии через какое-то время появился Андрей Ковалев, который пришел, чтобы защитить экс-супругу певца. Не успел мужчина сказать и слово, как Вадим плюнул ему в лицо, завязалась драка. Присутствующим пришлось их разнимать.

Супруги Вадим и Ольга Казаченко последние полтора года регулярно встречаются в суде. Они никак не могут разделить имущество и решить вопрос выплаты алиментов на их общего сына Филиппа.