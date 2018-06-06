Мария Кожевникова рассказала о нервных срывах из-за работы
6 июня 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Кожевникова в Instagram поблагодарила своего мужа, по всей видимости, за терпение и поддержку в те моменты, когда она "срывалась и рыдала". Как отметила Мария, она была невыносима для близких ей людей.
Что именно произошло в последние дни, Кожевникова рассказывать не стала, отметила только, что не переносит непрофессиональное отношение к делу, а люди в ее деятельности встречаются разные.
На фотографии, которую Мария опубликовала, она обнимает мужа, держа огромный букет красных роз. "Хорошо, когда есть человек, который поддержит", - отметили поклонники.
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