Мария Кожевникова рассказала о нервных срывах из-за работы

Мария Кожевникова в Instagram поблагодарила своего мужа, по всей видимости, за терпение и поддержку в те моменты, когда она "срывалась и рыдала". Как отметила Мария, она была невыносима для близких ей людей. Мария Кожевникова доказала: она не жирная и не обабилась

Что именно произошло в последние дни, Кожевникова рассказывать не стала, отметила только, что не переносит непрофессиональное отношение к делу, а люди в ее деятельности встречаются разные.

На фотографии, которую Мария опубликовала, она обнимает мужа, держа огромный букет красных роз. "Хорошо, когда есть человек, который поддержит", - отметили поклонники.