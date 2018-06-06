Андрей Разин рассказал о беде с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо

Основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о несчастье, которое произошло с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо. Музыкант и продюсер узнал, что 1 июня в частном доме, в городе Полтаве певица была найдена без сознания.

У бессменной солистки группы «Фристайл» случился инсульт, - сообщает teleprogramma.pro. По словам Разина, 2 июня Нина перенесла сложнейшую операцию. Сейчас 54-летняя артистка введена в искусственную кому.

Врачи борются за её жизнь. Разин рассказал, что группа «Ласковый май» молится за её здоровье и призвал всех молиться за здоровье Нины. «Надеемся на чудо», - говорит Разин.

Участник группы «Фристайл» Сергей Кузнецов ранее рассказал, что певица находилась дома одна, так как ее супруг Анатолий Розанов с сыном Максимом были в турне. По его словам, помощь подоспела не сразу, а только после того, как знакомые забеспокоились, что она перестала отвечать на звонки. Вероятно, удар случился внезапно.

Группа «Фристайл» получила известность благодаря таким хитам, как «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Я тебе не верю», «С днём рожденья, мама», «Кораблик любви», «Цветёт калина», «Фонари», «Ты ни в чём не виноват»