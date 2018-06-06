Поклонники Андреевой и Бондарчука обратили внимание на просторный наряд актрисы

Актриса театра и кино Паулина Андреева два года живет с режиссером Федором Бондарчуком. Пара не долго скрывала свои отношения после расставания Бондарчука с первой женой.

Поклонники Андреевой наблюдают за ее личной жизнью. Ждали свадьбу - до сих пор не дождались. Теперь ждут, когда актриса станет мамой.

На "Кинотавре" влюбленные заинтриговали журналистов тем, что день открытия кинофестиваля Федор Бондарчук появился на красной ковровой дорожке в без Паулины. Появились слухи о том, что они расстались. Но на второй день Бондарчук и Андреева пришли на премьеру фильма "Ван Гог" вдвоем. Поклонников заинтриговал наряд девушки. Традиционно Паулина выбирает наряды, подчеркивающие ее фигуру. На этот раз ее выбор пал на просторное платье и халат. Поклонники предполагают, что Андреева ждет ребенка, - сообщает teleprogramma.pro.

На днях стало известно, почему Паулина и Федор не могут официально оформить отношения. Оказывается, Бондарчук все это время не развелся с первой супругой Светланой. Они не могут поделить совместное имущество.