Артист Дмитрий Певцов скорбит по погибшему сыну. Даниилу исполнилось бы 28 лет

Артист Дмитрий Певцов в социальной сети опубликовал трогательное видео из черно-белых фотографий своего сына Даниила. Молодой человек, который пошел по стопам отца и выбрал профессию актера, погиб 6 лет назад.

«Красивый, талантливый, очень мощный по-человечески. Спасибо его маме, Ларисе Блажко, которая посвятила ему всю свою жизнь... Один иеромонах из Сретенского монастыря, посмотрев фильм «Ангел в сердце», где Даня сыграл главную роль, сказал: «Впервые вижу такого молодого человека, душа которого уже созрела для Царствия Божия»... Когда я перестал задавать себе вопросы «За что?», «Почему?» и «В чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня! Да, Даня много успел сделать для других: вытаскивал, спасал, защищал. И по-человечески, и, иногда, просто физически.. Даня много успел отдать своего душевного тепла, своих сил, добра и любви. И в жизни, и на сцене, и с экрана. Другим… Меня же, своего отца Даня привел в Храм Божий. Привел... своим уходом из этого мира», - поделился своей болью артист с подписчиками.

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)5 Июн 2018 в 5:46 PDT

Даниил был сыном Дмитрия Певцова от первого брака. В одном из интервью актер рассказал, что парень погиб по нелепой случайности: "Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах... Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И все».