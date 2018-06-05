Сестра Жанны Фриске рассказала подписчикам, что иногда носит ее вещи
5 июня 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Наталья Фриске – сестра Жанны призналась, что иногда надевает ее вещи. В такие моменты у нее возникает ощущение, что сестра рядом с ней.
«У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах. Когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить», - рассказала Наталья на своей странице в социальной сети.
Она так же спросила подписчиков хотели ли они, чтобы они вместе с ней побывали в квартире Жанны. Многие поклонники поддержали идею прямой трансляции, и написали, что им очень не хватает любимой певицы.
«Не могу смириться с тем, что ее нет большею Конечно, нам очень хочется все, что связано с ней, увидеть и слушать», «Я думаю, не очень хорошая идея, Жанна это Жанна, к сожалению, ее никто не заменит. Она одна такая», «Жанны очень не хватает..., очень! А прямой эфир из квартиры Жанны смотреть не буду, грустно очень это...», - ответили Наталье подписчики в комментариях.
Также они отметили, что Наталья как две капли воды похожа на свою сестру, но у нее должен быть свой путь и петь ей точно не стоит, потому что все будут видеть в ней только Жанну.
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