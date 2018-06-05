Ревнивая Гузеева устроила мужу скандал из-за подписки в Сети на девиц

Ларисе Гузеевой с супругом ресторатором Игоре Бухаровым удалось пережить непростые времена в семейных отношениях. В прошлом году телеведущая не скрывала, что они решили взять паузу. Более того, она вместе с дочерью жила отдельно от мужа.

Однако спустя некоторое время актриса обрадовала поклонников тем, что в семье снова мир и гармония. «Все, что я говорила ранее о нашем расставании, правда. Нет дыма без огня. Мы вместе с Игорем уже 20 лет, всякое бывает. Наши мозги включились, мы решили не смешить страну. То, что произошло с нами, пережить можно, и мы пережили», - сообщила Лариса.

Более того, Гузеева рассказала, что иногда изводит мужа ревностью. Она даже устроила настоящий скандал из-за того, что ее муж оказался подписан неизвестную ей девушку в социальной сети. Мужчина попытался объяснить, что все это случайность и он готов тут же удалиться из подписчиков. Но Ларису была непреклонна, и ссора едва не довела их до развода.

Сейчас они предпочитают флиртовать в социальных сетях друг с другом. Игорь Бухаров опубликовал свою старую фотографию, а Гузеева сделала ему комплимент. «Ты когда жила в гостинице «Будапешт» на Петровских линиях, шла по улице и даже не взглянула на меня, на козырного», - ответил ей Игорь, припомнив времена, когда актриса совсем не обращала на него внимание. Гузеева призналась, что, возможно, ее жизнь сложилась бы иначе, если бы она влюбилась в Бухарова с первой встречи, пишет «СтарХит».