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Наталья Орейро исполнила песенку Чебурашки на русском языке

5 июня 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Популярная певица и актриса Наталия Орейро прилетела в Москву, где представила свой новый клип на песню, которую посвятила чемпионату мира по футболу в России. Песня называется "United by Love".

Она написана на русском, испанском и английском языках. Полная версия клипа уругвайской певицы можно будет посмотреть в интернете 9 июня. Об этом Орейро сообщила на пресс-конференции.

Наталия Орейро призналась, что очень неравнодушна к русским детским песням. Дома, в Уругвае, у нее много книг с русскими народными сказками. Певица выучила "Песенку Чебурашки" на русском языке и напела ее на презентации. Песенку очень любит ее сын.

Футбол: подлость и бабло

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В России планируют отменить военные кафедры в вузах

В России планируют отменить военные кафедры в вузах

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Петербуржца будут судить за похищение кошки породы мейн-кун

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Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация

Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация

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"Газпром" прокомментировал информацию об аресте своих активов

"Газпром" прокомментировал информацию об аресте своих активов

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В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран

В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран

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Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

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Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

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