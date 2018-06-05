Наталья Орейро исполнила песенку Чебурашки на русском языке

Популярная певица и актриса Наталия Орейро прилетела в Москву, где представила свой новый клип на песню, которую посвятила чемпионату мира по футболу в России. Песня называется "United by Love".

Она написана на русском, испанском и английском языках. Полная версия клипа уругвайской певицы можно будет посмотреть в интернете 9 июня. Об этом Орейро сообщила на пресс-конференции.

Наталия Орейро призналась, что очень неравнодушна к русским детским песням. Дома, в Уругвае, у нее много книг с русскими народными сказками. Певица выучила "Песенку Чебурашки" на русском языке и напела ее на презентации. Песенку очень любит ее сын.