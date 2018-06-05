Ольга Бузова и Егор Крид устроили ссору в Сети, они не поделили подписчиков

Ольга Бузова вступила в спор с популярным исполнителем Егором Кридом. Коллеги делили подписчиков, точнее они выясняли, что же стало причиной увеличения подписчиков в Instagram у победительницы шоу «Холостяк» Даши Клюкиной.

Егор сразу же все заслуги приписал себе, посчитав, что причина увеличения аудитории у Даши именно в его выборе. В комментарии он написал, мол, обращайтесь мне не жалко, со всеми поделюсь популярностью.

Ольга Бузова решила вставить свои пять копеек: «Егор правда думает, это он прибавил подписчиков, а не самый популярный канал в России, и показ девочек в прайм-тайм?»

Спор продолжился, Крид утверждал, что это он принес популярность шоу и каналу, а Бузова утверждала обратное. «Он считает подписчиков, которые увеличились у участниц, при этом делая акцент именно на том, что он им дал популярность. Обидно за канал!» – негодовала Ольга.

"Главная принцесса в том шоу – Егор", – шутливо написала одна из участниц, а Бузова призналась, что плакала в финале шоу. «Жаль, что если окажется, что это было элементом шоу! Я до сих пор верю в сказку и желаю тебе всего самого хорошего", – выразила свое недоверие телезвезда.

Но Егор уверял всех, что чувства, продемонстрированные в шоу, были настоящими.