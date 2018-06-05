"Как можно довести ребенка до такого состояния", Елену Воробей травят в Сети

Артистка Елена Воробей рассказала о болезни дочери, о сложной операции на позвоночнике и о том, как теперь ее травят злопыхатели в Сети, обвиняя в пренебрежении к здоровью ребенка.

В программе "Прямой эфир" артистка сообщила, что дочери Софии давно поставили диагноз сколиоз и она соблюдала все рекомендации врачей, но во время последнего обследования в клинике доктора сказали, что с ребенком все хорошо.

«Врач посмотрел на Соню и сказал: "Елена, что вы придумываете и пугаете ребенка. У нее нет никакой третьей стадии сколиоза". Мы счастливые ушли оттуда», – поделилась юмористка.

А через несколько месяцев Соне стало плохо, у нее так сильно болела спина, что она не могла ни сидеть, ни стоять. «Когда врачи увидели результаты томографии, они сказали: "Как вы могли довести ребенка до такого состояния», – рассказала Воробей в студии.

В Германии, куда актриса отвезла девочку, медики сообщили, что ей требуется срочное хирургическое вмешательство, иначе она может остаться инвалидом. Операция длилась шесть часов и обошлась Елене, по ее собственному признанию, в стоимость однокомнатной квартиры в Москве. Девочке вставили с позвоночник 20 титановых пластин, которые останутся в ее теле навсегда.

Артистка также рассказала, что шокирована травлей, которую ей устроили пользователи Сети. Ей пришлось оправдываться, почему она вынуждена была уехала на гастроли за день до операции дочери: «Я 1 мая должна была быть на фестивале юмора в Казахстане, хотя мне было не до смеха, конечно, потому что утром следующего дня должны были делать операцию. У меня было четыре самолета за сутки, чтобы я успела там выступить. У меня был жесткий контракт, я не могла отменить это выступление, если бы я отказалась, мне бы пришлось продать квартиру и, возможно, какой-нибудь орган».

Сейчас София уже дома и проходит курс реабилитации.