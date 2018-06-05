Борьба за наследство Олега Яковлева: никакой свадьбы не было

Вот уже несколько месяцев продолжается война наследников Олега Яковлева за его имущество. В завещании, которое оставил певец, указаны лишь его племянница и лучший друг. Но все карты смешала девушка солиста группы «Иванушки International» Александра Куцевол. Она заявила, что еще пять лет назад молодые люди официально поженились в Сербии. И даже предоставила документ, который вызвал много сомнений у родственников и друзей музыканта.

«Олег постоянно говорил, что не собирается на ней жениться. Последние правки в его завещание были внесены в 2017 году, незадолго до смерти, и он не указал Сашу, как наследницу. Там значатся только два имени: мое и Романа Радова, его давнего друга», - рассказала племянница популярного исполнителя Татьяна Яковлева в программе «Мужское/Женское».

Чтобы до конца прояснить ситуацию, Татьяна Яковлева запросила официальный ответ из Сербии, где якобы был заключен брак. Документ пришлось ждать полгода, и его содержимое сильно удивило всех присутствующих в студии.

«Имею честь передать сообщение городской администрации города Чачак о том, что актовая запись о заключении брака от 2012 года между Олегом Яковлевым и Александрой Куцевол не внесена в реестр ЗАГСа города Чачак», - прочитал ведущий программы.

Таким образом, любые претензии возлюбленной Олега Яковлева на его имущество являются недействительными. Более того, вместо ожидаемого наследства она вполне может получит иск и обвинение в мошенничестве.