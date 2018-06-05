Звезда кулинарного шоу пришла в бешенство и высмеяла комментарии подписчиков

Звезда кулинарного Юлия Высоцкая слишком эмоционально отреагировала на критику своих кулинарных рецептов. Она зло высмеяла комментарий подписчиков.

В передаче «Едим дома», а также на своей странице в соцсети Юля делится рецептами разных блюд. Она дает советы, и не все из них нравятся ее поклонникам. О чем они и пишут телеведущей.

«Некоторые комментарии производят на меня неизгладимое впечатление. Хочу поделиться», - подписала свой ролик Высоцкая.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)3 Июн 2018 в 8:24 PDT

Пользователей удивила такая реакция звезды на комментарий фолловера, и уж тем более она не должна была высмеивать написавшего. Поклонники не одобрили злость и сарказм Высоцкой.

«Юля, очень злой пост у вас получился. Надеюсь, вы другая», «Зачем высмеивать комментарии, можно просто ответить и привести свои доводы», «Разочарование, неприятно было смотреть это видео, столько злости и сарказма, образ разрушен», - писали они в ответ на видео