Звезда кулинарного шоу пришла в бешенство и высмеяла комментарии подписчиков
5 июня 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда кулинарного Юлия Высоцкая слишком эмоционально отреагировала на критику своих кулинарных рецептов. Она зло высмеяла комментарий подписчиков.
В передаче «Едим дома», а также на своей странице в соцсети Юля делится рецептами разных блюд. Она дает советы, и не все из них нравятся ее поклонникам. О чем они и пишут телеведущей.
«Некоторые комментарии производят на меня неизгладимое впечатление. Хочу поделиться», - подписала свой ролик Высоцкая.
Пользователей удивила такая реакция звезды на комментарий фолловера, и уж тем более она не должна была высмеивать написавшего. Поклонники не одобрили злость и сарказм Высоцкой.
«Юля, очень злой пост у вас получился. Надеюсь, вы другая», «Зачем высмеивать комментарии, можно просто ответить и привести свои доводы», «Разочарование, неприятно было смотреть это видео, столько злости и сарказма, образ разрушен», - писали они в ответ на видео
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