Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом Петросяна

Актер театра и кино Станислав Садальский хотел срезать пуговицы на пиджаке летящего бизнес-классом юмориста Евгения Петросяна. Пошутил, конечно, Садальский, ставший еще и популярным блогером. Петросян не скрывает любви к дорогим вещам и демонстрирует часы за 2,5 миллиона

Актер и юморист летели на одном самолета, но Петросян в бизнес-классе, а Садальский - первым. Станислав заметил, что Петросян пришел повесить своей пиджак в 1 класс, и его это зацепило. Актер даже подумал, как бы что-то получить на память о звезде. Садальский пишет, что в авиакомпании, которой он летел в Крым, стюардессы - красавицы. "Стюардессы - красавицы, все, как на подбор. Сзади едет Петросян. Едет в бизнесе, но пиджак пришел повесить к нам...в 1 класс. Вот, сижу, думаю, может, пуговицы у него срезать..?) На память. Когда еще вместе с такой звездой полечу!) Хотя я фанат Киркорова, это все знают, просто с ним еще ни разу в воздухе не пересекался...", - делится актер-блогер.

Евгений Петросян не скрывает своей любви к дорогим вещам. Недавнее фото юмориста в Instagram привлекло внимание пользователей. На снимке они разглядели на запястье Евгения Вагановича дорогие швейцарские часы известного бренда.

Интернет-эксперты оценили аксессуар примерно 2,5 миллиона рублей.