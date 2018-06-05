Паулина Андреева кардинально изменила внешность
5 июня 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Возлюбленная режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева появилась на фестивале "Кинотавр". Молодая актриса поразила всех присутствующих на мероприятии кардинально изменившейся внешностью.
Андреева отрезала свои роскошные темные локоны и сделала каре, которое теперь носит на косой пробор. Через некоторое время снимки Паулины в новом образе появились в сети. Интернет-активисты начали активно обсуждать перемены во внешнем виде артистки, передает портал teleprogramma.pro.
Многие отметили, что женщине подходит эта стрижка, поскольку у нее красивые черты лица. Нашлись и "критики", которые сочли такой выбор слишком радикальным и не особенно удачным.
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