Паулина Андреева кардинально изменила внешность

Возлюбленная режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева появилась на фестивале "Кинотавр". Молодая актриса поразила всех присутствующих на мероприятии кардинально изменившейся внешностью.

Андреева отрезала свои роскошные темные локоны и сделала каре, которое теперь носит на косой пробор. Через некоторое время снимки Паулины в новом образе появились в сети. Интернет-активисты начали активно обсуждать перемены во внешнем виде артистки, передает портал teleprogramma.pro.

Многие отметили, что женщине подходит эта стрижка, поскольку у нее красивые черты лица. Нашлись и "критики", которые сочли такой выбор слишком радикальным и не особенно удачным.