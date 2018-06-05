Поклонники подозревают, что Прилучный и Муцениеце помирились
5 июня 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
У поклонников Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появилась надежда на воссоединение семейной пары. Фанаты заметили несколько деталей, которые свидетельствуют о том, что актеры смогли помириться.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что отношения мужчины и женщины "поставлены на паузу". Это стало настоящим шоком для многих россиян, которые считали Павла и Агату идеальной парой.
На днях, однако, в ролике Муцениеце, опубликованном в социальной сети, на заднем плане появился мужчина, очень напоминающий Прилучного. Кроме того, как сообщает портал teleprogramma.pro, супруги вновь подписались друг на друга в Instagram. Многие фолловеры и вовсе предполагают, что это было "пиар-расставание" для привлечения аудитории.
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