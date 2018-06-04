Самбурская вышла на связь в соцсети
4 июня 2018, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]
Целый месяц актриса и телеведущая Настасья Самбурская не появлялась в социальных сетях. После того, как в Инстаграм Настасья опубликовала свое фото из больницы с синяками на лице, на связь с поклонниками она не выходила.
Но продержалась без соцсетей актриса чуть больше месяца и выложила фото с объяснением. "Я хотела понять насколько я могу жить без инстаграма. Ответ я получила - могу", - пишет Самбурская. И что самое для нее главное, появилось время для любимого мужчины и друзей.
Отметим, об избиении, о котором писала Настасья, она тему закрыла. Ни прокомментировала, ни раскрыла подробностей.
На днях Самбурская живая и очень даже здоровая веселилась на дне рождения DJ Smash, позируя на снимке вместе с именинником Андреем Ширманом.
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