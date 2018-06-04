Певица и модель Алена Кравец вышла замуж за бывшего мужа. Два года назад развод светской львицы с состоятельным мужем Русланом Кравец обсуждали в разным шоу на разных телеканалах.

Алена рассказывала, что муж-миллионер поднимал на нее руку. Когда они собрались разводиться, Руслан грозился отобрать их единственную дочь. А дочь Даниэлла любит и маму, и папу. Два года бывшие супруги обвиняли друг друга. Красавица демонстрировали синяк под глазом. При разводе Руслан оставил супруге их дом с условием, чтобы там не появлялись мужчины. Однажды в доме появился фотограф. Кравец не сдержался.

Но любовь к единственному ребенку их помирила. Руслан предложил бывшей жене сделать еще одну попытку. Женщина простила бывшего мужа. Алена и Руслан еще раз пошли в ЗАГС. Они расписались в Тверском ЗАГСе, - сообщает "Стар Хит".

Свадьбу в ресторане не стали отмечать, друзей пригласили в свой дом на Рублевке. Алена сфоторафировалась в свадебном наряде и подписала фото: "Как верёвочке не виться... Увы, никуда от него делась. От судьбы не уйдёшь". (Орфография сохранена).