СМИ: концерт Валерия Леонтьева отменен из-за плохого самочувствия певца
4 июня 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Российскому певцу Валерию Леонтьеву стало плохо в гримерке перед концертом в Туле, выступление отменили и перенесли на 30 сентября. Концерт Леонтьева должен был состояться сегодня, 4 июня.
По словам представителя певца, у Леонтьева поднялось давление, поэтому концерт пришлось отменить. По неофициальной информации, Леонтьев доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Но пресс-секретарь Леонтьева сказал, что певец уехал домой сам на машине.
Пришедшим на концерт зрителям объявили, что 69-летний певец приедет в Тулу повторно 30 сентября. Все ранее купленные билеты действительны.
Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев для проведения любых медицинских обследований уезжает в Америку. Лечиться в России он не хочет принципиально из-за повышенного внимания желтой прессы к своей персоне.
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