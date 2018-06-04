СМИ: концерт Валерия Леонтьева отменен из-за плохого самочувствия певца

Российскому певцу Валерию Леонтьеву стало плохо в гримерке перед концертом в Туле, выступление отменили и перенесли на 30 сентября. Концерт Леонтьева должен был состояться сегодня, 4 июня.

По словам представителя певца, у Леонтьева поднялось давление, поэтому концерт пришлось отменить. По неофициальной информации, Леонтьев доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Но пресс-секретарь Леонтьева сказал, что певец уехал домой сам на машине.

Пришедшим на концерт зрителям объявили, что 69-летний певец приедет в Тулу повторно 30 сентября. Все ранее купленные билеты действительны.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев для проведения любых медицинских обследований уезжает в Америку. Лечиться в России он не хочет принципиально из-за повышенного внимания желтой прессы к своей персоне.