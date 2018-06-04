Шурыгина ходит в церковь после аборта от своего мужа

В эфире телевизионной программы «Пусть говорят» близкие друзья Дианы поделились о том, что скандально известная женщина сделала аборт от своего супруга Андрея Шлянина. В поющую под фонограмму Диану Шурыгину швырнули курицу

Саша Акт, недавно записавший песню с Дианой Шурыгиной, рассказал, что супруг заставил девушку прервать беременность. Это произошло спустя какое-то время после их свадьбы. Он считает, что это ненормально - отправлять супругу на аборт. Акт отметил, что весь образ Дианы фальшив, а ее брак с Андреем Шляниным – фикция. Теперь Шурыгина ходит в церковь и замаливает грехи.

Ведущий программы Андрей Малахов был очень удивлен этой информации, ведь не так давно Диана рассказывала ему о мечтах о дружной, большой семье и детях.