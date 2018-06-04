Шурыгина ходит в церковь после аборта от своего мужа
4 июня 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
В эфире телевизионной программы «Пусть говорят» близкие друзья Дианы поделились о том, что скандально известная женщина сделала аборт от своего супруга Андрея Шлянина.
Саша Акт, недавно записавший песню с Дианой Шурыгиной, рассказал, что супруг заставил девушку прервать беременность. Это произошло спустя какое-то время после их свадьбы. Он считает, что это ненормально - отправлять супругу на аборт. Акт отметил, что весь образ Дианы фальшив, а ее брак с Андреем Шляниным – фикция. Теперь Шурыгина ходит в церковь и замаливает грехи.
Ведущий программы Андрей Малахов был очень удивлен этой информации, ведь не так давно Диана рассказывала ему о мечтах о дружной, большой семье и детях.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес