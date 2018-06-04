Бывшая солистки группы "Тату" Юлия Волкова восхитила своих поклонников фигурой в купальнике. У артистки оригинальный купальник, достаточно скромный, не как у многих российских звезд шоу-бизнеса, стремящихся летом показать все прелести своих фигур.

Анастасия Волочкова удивила новыми пляжными фотографиями









(ФОТО: instagram.com/official_juliavolkova)

Зато поклонники певицы рассмотрели несколько татуировок на ее теле. Юля - одна из первых наших артисток, кто начал делать татуировки. Первую тату она сделала еще в 2003 году.

На левой стороне живота певицы надпись "To be strong & caurageos. В переводе с английского фраза значит "быть сильной и бесстрашной". Вокруг слов - узоры.

Юлия Волкова отдыхает на Кипре. В комментариях написали множество комплиментов артистке: "Повезло тому кто фотографировал. Одно удовольствие смотреть", "Юлька ты самая лучшая!", "Это утро доброе и восхитительное благодаря Вам, Юлия. Красота! Улыбка! Великолепная фигура!", "Увидеть тебя с утра-значит оно действительно доброе! Красотка!", "Как всегда, прекрасна" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

На Кипре отдыхает и Анастасия Волочкова. Настя демонстрирует себя во всей красе. И, кстати, полагает, что это ее личное дело, фотографироваться в купальнике или без, где и как делать шпагат. Подписчики балерины Анастасии Волочковой не упускают возможности обсудить новые фото.

Напомним, Юлия Волкова пела в группе "Тату" с Леной Катиной. С 2010 года девушки стали заниматься сольной карьерой. Волкова несколько раз выходила замуж, растит сына и дочь.