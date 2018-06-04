Тарасов опубликовал фото с Костенко из роддома
4 июня 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото с беременной женой Анастасией Костенко из роддома. Супруга Тарасова должна родить в середине лета. Бывший муж Ольги Бузовой переживает за беременную жену. Анастасия будет рожать в клинике, где появляются на свет дети российских звезд.
Тарасов выложил селфи с женой из больничной палаты и успокоил подписчиков. Анастасию положили на сохранение. "У нас все хорошо", - написал спортсмен.
А модель признается, что сейчас все ее мысли о малыше. "Только беременная поймёт язык беременной, так как в третьем триместре все мысли ТОЛЬКО о малыше. Становится немного тяжелее, ожидание растягивается", - делится Анастасия Костенко.
С самого начала беременности она начала в Инстаграмм рассказывать о своих ощущениях. Пара не верит в приметы. Они уже начали закупать для дочки наряды.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес