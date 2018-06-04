Почему Федор Бондарчук не женится на Паулине Андреевой

Федор Бондарчук не скрывает отношения с актрисой Паулиной Андреевой. Прошло более двух лет, как Светлана и Федор Бондарчуки публично объявили о расставании после 25-летнего брака. С тех пор обсуждается грядущая свадьба режиссера и молодой актрисы. Но свадьбы нет и нет. Светлана Бондарчук впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Бондарчук представил новую возлюбленную своей маме, детям и внукам, познакомился с родственники любимой. Они вместе появляются на светских мероприятиях. Но заветного колечка на пальце Паулины Андреевой так и не появилось.

Оказывается, Бондарчук не может официально жениться на Паулине, так как до сих не оформил развод с первой женой Светланой. Говорят, они не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества. У Светланы и Федора имеется не только много дорогостоящей недвижимости, но и совместный бизнес, - сообщает Starhit.

Личная жизнь Светланы Бондарчук налаживается. Ее избранник - молодой фотограф Сергей Табунов. В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр". На красной дорожке Федор позировал фотографам без Паулины Андреевой, а Светлана перестала скрывать своего избранника.