Почему Федор Бондарчук не женится на Паулине Андреевой
4 июня 2018, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]
Федор Бондарчук не скрывает отношения с актрисой Паулиной Андреевой. Прошло более двух лет, как Светлана и Федор Бондарчуки публично объявили о расставании после 25-летнего брака. С тех пор обсуждается грядущая свадьба режиссера и молодой актрисы. Но свадьбы нет и нет.
Бондарчук представил новую возлюбленную своей маме, детям и внукам, познакомился с родственники любимой. Они вместе появляются на светских мероприятиях. Но заветного колечка на пальце Паулины Андреевой так и не появилось.
Оказывается, Бондарчук не может официально жениться на Паулине, так как до сих не оформил развод с первой женой Светланой. Говорят, они не могут договориться о разделе совместно нажитого имущества. У Светланы и Федора имеется не только много дорогостоящей недвижимости, но и совместный бизнес, - сообщает Starhit.
Личная жизнь Светланы Бондарчук налаживается. Ее избранник - молодой фотограф Сергей Табунов. В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр". На красной дорожке Федор позировал фотографам без Паулины Андреевой, а Светлана перестала скрывать своего избранника.
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