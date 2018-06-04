Худоба рэпера Басты пугает его поклонников

Поклонники известного рэпера Басты, настоящее имя которого Василий Вакуленко, беспокоятся за здоровье артиста. Многие считают, что знаменитый музыкант в последнее время слишком сильно похудел.

Ранее Баста признался, что решил сбросить к лету лишние килограммы и начал правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Фанаты рэпера убеждены, что он чрезмерно увлекся процессом, поскольку стал выглядеть изможденным и даже приобрел болезненный вид.

На днях в аккаунте Василия в социальной сети Instagram появилась фотография, сделанная после концерта в Хабаровске. На ней очень хорошо видно, что Баста действительно похудел, но его взгляд при этом кажется потухшим.