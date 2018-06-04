Стало известно, где появится на свет первенец Нюши

Певица Нюша еще до свадьбы говорила, что мечтает стать мамой. В конце мая она объявила о своей беременности, а сейчас стало известно, где Нюша собирается рожать своего первенца. Певица Нюша опубликовала фото и подтвердила, что скоро станет мамой

Знакомые певицы рассказали, где Нюша планирует рожать своего долгожданного первенца. Ребенок появится на свет в столичной клинике «Лапино», популярной у звезд отечественного шоу-бизнеса. Именно здесь появились на свет малыши Риты Дакоты и Светланы Зейналовой.

По словам знакомых Нюши, певица уже заключила договор с медицинским учреждением. Ведение беременности и роды в этой клинике обойдутся в миллион рублей. В числе несомненных плюсов учреждения называется хорошая система охраны и отдельный вход для вип-клиентов. Сейчас Нюша, находящаяся на пятом месяце беременности, наблюдается у лучших специалистов клиники, пишет «Телепрограмма».