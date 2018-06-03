Двойник Сергея Лазарева грозится подать на него в суд

Некоторое время назад певец Сергей Лазарев опубликовал видео из самолета, на котором запечатлен его спящий двойник с банкой алкоголя. По утверждению мужчины, этот ролик испортил ему жизнь.

К Ивану Спринчану, 27-летнему московскому повару пришла дурная слава пьяницы, хотя на самом деле он не злоупотребляет алкоголем. Об этом Иван рассказал в программе «Ты не поверишь!». Он просил Сергея Лазарева удалить видеозапись, но никакого ответа не последовало.

Иван много работает и на суд у него времени нет, хотя он и обещал певцу, что дело может этим закончиться. По словам двойника Лазарева, он бы просто хотел, чтобы Сергей как-то отреагировал.